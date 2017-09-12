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Премьер-министр Сапар Исаков провел совещание

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366195_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447385-ru.html

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12 сентября 2017, 16:09       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провел рабочее совещание с полномочными представителями правительства Кыргызской Республики в областях. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
В ходе встречи премьер-министр Сапар Исаков обратил внимание руководителей областей на необходимость соблюдения графика подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года.
"В каждом регионе созданы областные штабы, которые должны уделить пристальное внимание вопросу своевременного приобретения бюджетными организациями и населением в необходимом количестве угля. При этом топливные базы должны работать как и в прежние годы в достаточном количестве, отпуская населению уголь по приемлемой цене. Спекуляций по поводу цены на уголь быть не должно", - констатировал он.

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