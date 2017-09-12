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На южных границах СНГ усиливается террористическая опасность

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366192_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447384-ru.html

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12 сентября 2017, 16:14       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Бишкеке в ходе заседания комитета начальников штабов вооруженных сил СНГ военачальники обсудили положение дел в Центральной Азии. В частности, был поднят вопрос о террористической опасности, которая, по словам спикеров, усиливается на южных границах Содружества. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба России Сергей Истраков.
По его словам, военные в ходе встречи отметили результаты сотрудничества в военной сфере. Кроме того, удалось согласовать совместные мероприятия на ближайшую перспективу, учитывая концепцию военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года.
Внимание было уделено и вопросам противодействия международному терроризму. В итоге было подписано 11 документов, которые направлены на укрепление военного сотрудничества. Также обсуждалась подготовка специалистов в области разминирования и обговаривались вопросы химической и биологической защиты.
"Начальники генштабов одобрили пути расширения сотрудничества в области единой системы государственного радиолокационного опознавания. Согласовали основные направления и мероприятия по организации взаимодействия в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года. И поддержали единые подходы к созданию средств топогеодезической информации", - сказал Истраков.

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