На южных границах СНГ усиливается террористическая опасность

12 сентября 2017, 16:14 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Бишкеке в ходе заседания комитета начальников штабов вооруженных сил СНГ военачальники обсудили положение дел в Центральной Азии. В частности, был поднят вопрос о террористической опасности, которая, по словам спикеров, усиливается на южных границах Содружества. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба России Сергей Истраков.

По его словам, военные в ходе встречи отметили результаты сотрудничества в военной сфере. Кроме того, удалось согласовать совместные мероприятия на ближайшую перспективу, учитывая концепцию военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года.

Внимание было уделено и вопросам противодействия международному терроризму. В итоге было подписано 11 документов, которые направлены на укрепление военного сотрудничества. Также обсуждалась подготовка специалистов в области разминирования и обговаривались вопросы химической и биологической защиты.

"Начальники генштабов одобрили пути расширения сотрудничества в области единой системы государственного радиолокационного опознавания. Согласовали основные направления и мероприятия по организации взаимодействия в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года. И поддержали единые подходы к созданию средств топогеодезической информации", - сказал Истраков.