Зачетно! Гончар из Ферганы делает мини-кувшины и дарит прохожим в Оше

12 сентября 2017, 15:55 Комментарии

Мастер изготавливает из глины кувшины, горшки и другую посуду и вручает их посетителям.

Элибаев признался, что впервые принимает участие в международной выставке. 10-летний опыт позволяет ему производить гончарные изделия любой сложности. В день открытия выставки мастер радовал посетителей и прохожих миниатюрными кувшинами, сделанными у них на глазах всего за минуту.

В Оше 12-14 сентября проходит международная выставка продовольственных товаров и товаров народного потребления YugExpo 2017. В ней принимают участие представители более 10 торговых компаний и фирм-производителей из Китая, 94 заводов из Узбекистана и свыше 75 производителей из Кыргызстана.

Кроме того, для заключения деловых контрактов на мероприятие прибыли представители компаний Беларуси, Казахстана, Пакистана, Ирана, Туркменистана.

Выставку организовал южный департамент Торгово-промышленной палаты КР.

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