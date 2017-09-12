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Зачетно! Гончар из Ферганы делает мини-кувшины и дарит прохожим в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447383-ru.html

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Кыргызстан ничего не сможет сделать при следующей эмиссии акций "Центерры"

12 сентября 2017, 15:55       Комментарии

Мастер изготавливает из глины кувшины, горшки и другую посуду и вручает их посетителям.
Элибаев признался, что впервые принимает участие в международной выставке. 10-летний опыт позволяет ему производить гончарные изделия любой сложности. В день открытия выставки мастер радовал посетителей и прохожих миниатюрными кувшинами, сделанными у них на глазах всего за минуту.
В Оше 12-14 сентября проходит международная выставка продовольственных товаров и товаров народного потребления YugExpo 2017. В ней принимают участие представители более 10 торговых компаний и фирм-производителей из Китая, 94 заводов из Узбекистана и свыше 75 производителей из Кыргызстана.
Кроме того, для заключения деловых контрактов на мероприятие прибыли представители компаний Беларуси, Казахстана, Пакистана, Ирана, Туркменистана.
Выставку организовал южный департамент Торгово-промышленной палаты КР.
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