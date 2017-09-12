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ЦИК: На проведение президентских выборов предусмотрено более 670 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-na-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447381-ru.html

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12 сентября 2017, 15:33       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Аман Алымбеков - Кабар/. На проведение предстоящих президентских выборов в Кыргызстане из государственного бюджета предусмотрено более 670 млн сомов. Об этом агентству "Кабар" сообщил заведующий отделом организации выборов центральной избирательной комиссии Айбек Омуралиев.
По его словам, общая сумма сметы на предстоящие президентские выборы составляет 671 млн 502,1 тыс сомов. "Это общая сумма выделенных средств. Из них на первый тур планируется затратить 538 млн 830,1 сомов, а на второй тур, если он состоится, предусмотрено 132 млн 672 тыс сомов. Все средства в данное время распределены по территориальным избирательным комиссиям", - сообщил Омуралиев.
Также он добавил, что подготовка к выборам идет согласно календарному плану и параллельно этому Центризбирком проводит различные акции, призывающие народ к честным выборам.
"Накануне мы организовали на старой площади концерт-акцию агитпоезда "СЕНИН ДОБУШУН - СЕНИН КЕЛЕЧЕГИН! ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЕ БУДУЩЕЕ!". Основной идеей инициативы было призвать население активно принимать участие на выборах и не продавать свои голоса. Хотелось бы отметить, что граждане до 30 сентября текущего года могут уточнить себя в списках избирателей, что тоже играет значимую роль в проведении честных выборов", - отметил собеседник.
Кроме этого, по информации Омуралиева, на все 2 тыс 375 участка будут выделены дополнительные резервные автоматические считывающие урны. Всего на предстоящие выборы рассчитаны 5 тыс 356 автоматически считывающих урн. В случае выхода из строя основной урны она будет заменена резервной, но если и резервная выйдет из строя, то на данном участке будет установлена стационарная урна.
"Все это будет проходить при наблюдателях и будет составлен надлежащий акт. На каждом избирательном участке будет дежурить группа техподдержки из числа наших специалистов и операторов государственной регистрационной службы, которые будут при необходимости устранять технические неполадки. Кроме этого, отдаленные и расположенные в труднодоступных местах территориальные избирательные комиссии будут в онлайн-контакте с Центризбиркомом. Для этих целей были выделены 900 специальных планшетов", - рассказал он.
В заключение завотделом по организации выборов добавил, что за рубежом в дипконсульствах Кыргызстана будут организованы 37 избирательных участков и что сотрудники консульств пройдут специальный курс по проведению выборов.

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