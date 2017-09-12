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В Рязани кыргызстанца оштрафовали на 20 тыс руб за попытку дачи взятки полицейскому

Источник:
http://kabar.kg/news/v-riazani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447380-ru.html

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12 сентября 2017, 15:27       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В российском городе Рязани гражданина Кыргызстана оштрафовали на 20 тыс рублей за попытку дачи взятки сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.
Как сообщается, в силу вступило решение мирового судьи Старожиловского района, который признал виновным гражданина Кыргызстана в попытке дачи взятки. Деньги предлагались инспектору ДПС ГИБДД, который сообщил об этом факте в дежурную часть, отказавшись от их получения.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей. Кроме этого, суд наложил арест на автомобиль Ford Focus подсудимого в целях обеспечения исполнения наказания.
Приговор сторонами по делу не обжаловался и вступил в законную силу.

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