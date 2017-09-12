В Рязани кыргызстанца оштрафовали на 20 тыс руб за попытку дачи взятки полицейскому

12 сентября 2017, 15:27 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В российском городе Рязани гражданина Кыргызстана оштрафовали на 20 тыс рублей за попытку дачи взятки сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Как сообщается, в силу вступило решение мирового судьи Старожиловского района, который признал виновным гражданина Кыргызстана в попытке дачи взятки. Деньги предлагались инспектору ДПС ГИБДД, который сообщил об этом факте в дежурную часть, отказавшись от их получения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей. Кроме этого, суд наложил арест на автомобиль Ford Focus подсудимого в целях обеспечения исполнения наказания.

Приговор сторонами по делу не обжаловался и вступил в законную силу.