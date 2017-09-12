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ЕЭК возьмется за энергосбережение в Союзе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-voz-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447379-ru.html

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12 сентября 2017, 15:33       Комментарии

БИШКЕК, 12.09.17. /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует расширить перечень сфер взаимодействия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в энергетике. Прежде всего, речь идет о сотрудничестве в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и создании новых возможностей для улучшения экологической ситуации. Об этом рассказал директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец в ходе сессии "Энергоэффективность и инновации: ключевые факторы достижения глобального энергетического перехода", которая состоялась в рамках XI Евразийского форума KAZENERGY "Созидая энергию будущего" в Астане, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Сотрудничество в области энергосбережения, энергоэффективности и улучшения экологической ситуации государств-членов Союза относится к ключевым факторам устойчивого развития экономик стран евразийской "пятерки", – считает Леонид Шенец.
В настоящее время Комиссия проводит работу по совершенствованию положений Договора о Союзе от 29 мая 2014 года. В том числе обсуждается целесообразность дополнения раздела XX "Энергетика" Договора о ЕАЭС статьей 79.1. "Скоординированная энергетическая политика в рамках Союза". В ней будут зафиксированы разработанные государствами-членами совместно с Комиссией, принципы скоординированной энергетической политики в части сотрудничества по вопросам энергосбережения, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, улучшения экологической ситуации и использования атомной энергии в мирных целях.
Сегодня в ряде государств ЕАЭС накоплен значительный практический опыт по реализации данных направлений, разработаны и внедряются новые технологии, производится соответствующее оборудование, действуют соответствующие национальные программы. Тем не менее страны евразийской "пятерки" отстают в вопросах энергоэффективности от развитых государств, отметил директор Департамента энергетики ЕЭК. Если в Германии такой показатель, как энергоемкость ВВП составляет порядка 0.101, то в Беларуси он равен 0.17, в Казахстане – 0.207, а в России – 0.323 (данные Enerdata GTL Database за 2015 год).
При этом, по мнению представителя ЕЭК, в рамках Союза имеются значительные возможности для снижения затрат на производство продукции, а сэкономленные средства можно направить на решение задач в иных сферах экономики, в том числе для решения социальных вопросов.
Справка
Раздел "Энергетика" Договора о ЕАЭС включает статьи 79 – 85, регулирующие полномочия Комиссии в сфере энергетики и ряд других аспектов. В том числе это вопросы:
– формирования общего электроэнергетического рынка Союза;
– формирования общего рынка газа Союза и обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа;
– формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза и обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов;
– индикативные (прогнозные) балансы газа, нефти и нефтепродуктов;
– обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики.
Энергоёмкость – величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы. Часто используется способ расчёта энергоёмкости как соотношение затрат на энергию и топливо к ВВП. Такой подход используется для оценки энергетической эффективности национальных экономик.

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