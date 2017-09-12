Премьер Исаков провел совещание с полпредами правительства в областях

12 сентября 2017, 15:36 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание с полномочными представителями правительства КР в областях. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе встречи премьер-министр обратил внимание руководителей областей на необходимость соблюдения графика подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

"В каждом регионе созданы областные штабы, которые должны уделить пристальное внимание вопросу своевременного приобретения бюджетными организациями и населением в необходимом количестве угля. При этом топливные базы должны работать, как и в прежние годы в достаточном количестве, отпуская населению уголь по приемлемой цене. Спекуляций по поводу цены на уголь быть не должно", - констатировал Исаков.