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Премьер Исаков провел совещание с полпредами правительства в областях

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447378-ru.html

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12 сентября 2017, 15:36       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание с полномочными представителями правительства КР в областях. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В ходе встречи премьер-министр обратил внимание руководителей областей на необходимость соблюдения графика подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
"В каждом регионе созданы областные штабы, которые должны уделить пристальное внимание вопросу своевременного приобретения бюджетными организациями и населением в необходимом количестве угля. При этом топливные базы должны работать, как и в прежние годы в достаточном количестве, отпуская населению уголь по приемлемой цене. Спекуляций по поводу цены на уголь быть не должно", - констатировал Исаков.

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