В Ташкенте приготовление 7-тонного плова для включения в Книгу Гиннеса завершилось скандалом

12 сентября 2017, 15:49 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В центре Ташкента мероприятие по приготовлению самого большого в мире плова, которое проходило в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса, закончилось давкой и ажиотажем, сообщает портал Ц-1.

Как сообщается, плов весом 7 360 кг готовили 50 поваров в течение около шести часов. Дело происходило 8 сентября на фестивале традиционной культуры "Узбегим" в узбекской столице.

По итогам, представители Книги рекордов Гиннесса официально зафиксировали рекорд по приготовлению самого большого в мире плова.

Как заявили организаторы, для рекордного плова понадобилось 1,5 тонны говядины, 400 кг баранины, 1,9 тонны риса, 2,7 тонны моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 100 кг гороха-нута, 57 кг соли и 350 литров воды. Бюджет плова составил около 100 млн сумов (12,5 тысячи долларов).

Специально к этому дню металлурги из Алмалыка отлили казан диаметром свыше четырех метров и объемом восемь тысяч литров. Вес казана и очага составил свыше десяти тонн.

Мероприятие проходило в сквере имени Амира Темура, куда можно было попасть только по приглашению. Ближе к полудню людей у входа на Бродвей стало настолько много, что стражи порядка едва сдерживали их. Разочарованные тем, что не могут попасть за ограждения, гости ходили по кругу вокруг сквера. Организаторы явно не ожидали такого наплыва людей, пишет издание.

Раздача рекордного плова началась к 17.00. К местам раздачи плова не были подготовлены коридоры в обе стороны. Итог – изначально организованная очередь превратилась в давку. Гости хотели первыми попробовать "тот самый плов", поэтому ринулись брать штурмом огромные казаны. В толпе оказались дети, которых чудесным образом высвободили.

Ажиотаж усилился после того, как в толпе стали разноситься слухи, что плов заканчивается. Однако на заверения организаторов уже никто не обращал внимания. Давка лишь усугублялась.

Одновременно с этим гости накинулись на аккуратно сложенные горы фруктов и бахчевых. Неуправляемая толпа буквально снесла все на своем пути. В тот же день в социальных сетях появились видеофрагменты нелицеприятного поведения горожан, оставивших после себя горы мусора и раздавленных фруктов.