Профильный комитет ЖК одобрил Кулматова на пост главы Нацбанка

12 сентября 2017, 15:55 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост председателя Национального банка Кыргызстана.

Представитель президента в ЖК Молдакун Абдылдаев заявил о том, что его кандидатура предлагается на пост главного банкира страны. Он отметил, что Кулматов соответствует требованиям закона о банках и имеет опыт работы.

Напомним, что Кубанычбек Кулматов занимает пост председателя Российско-Кыргызского фонда развития. До этого он был мэром Бишкека.

Пост главы Нацбанка ранее занимал Толкунбек Абдыгулов, сейчас он является первым вице-премьер-министром.