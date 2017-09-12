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Профильный комитет ЖК одобрил Кулматова на пост главы Нацбанка

Источник:
http://kabar.kg/news/profil-ny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447376-ru.html

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12 сентября 2017, 15:55       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост председателя Национального банка Кыргызстана.
Представитель президента в ЖК Молдакун Абдылдаев заявил о том, что его кандидатура предлагается на пост главного банкира страны. Он отметил, что Кулматов соответствует требованиям закона о банках и имеет опыт работы.
Напомним, что Кубанычбек Кулматов занимает пост председателя Российско-Кыргызского фонда развития. До этого он был мэром Бишкека.
Пост главы Нацбанка ранее занимал Толкунбек Абдыгулов, сейчас он является первым вице-премьер-министром.

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