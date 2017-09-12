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Супруга К.Бакиева покинула пост директора отеля "Минск" из-за частных отгулов, - СМИ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447375-ru.html

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12 сентября 2017, 15:42       Комментарии

Супруга Курманбека Бакиева Назгуль Толомушова покинула пост директора республиканского унитарного предприятия "Отель Минск". Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой гостинице. "Она покинула пост по соглашению сторон. Нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных", - сообщили собеседники.
Исполняющим обязанности руководителя "Отеля Минск" стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.
Назгуль Толомушова возглавила "Отель Минск", который входит в состав Управления делами президента Беларуси, в октябре 2016 года.
Н.Толомушова - жена обосновавшегося в 2010 году в Беларуси бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. С тех пор он является гражданином Беларуси и потому считает невозможной свою экстрадицию в Бишкек, как требует нынешняя власть Кыргызстана, пишет издание.
По словам Толомушовой, они вместе с Бакиевым живут с 1995 года. Бывший президент Кыргызстана значительно старше своей второй супруги.
В марте 2017 года Бакиев в интервью "Радио Свобода" признался, что ему и семье выделили участок в 15 соток недалеко от "Минск-Арены". В течение 5 лет строил там дом, а до этого жил в резиденции Александра Лукашенко в Дроздах и платил за коммунальные услуги, свет, воду. "Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за тунеядство тоже не платим: жена работает", - добавил Бакиев.

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