Супруга К.Бакиева покинула пост директора отеля "Минск" из-за частных отгулов, - СМИ

12 сентября 2017, 15:42 Комментарии

Супруга Курманбека Бакиева Назгуль Толомушова покинула пост директора республиканского унитарного предприятия "Отель Минск". Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой гостинице. "Она покинула пост по соглашению сторон. Нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных", - сообщили собеседники.

Исполняющим обязанности руководителя "Отеля Минск" стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.

Назгуль Толомушова возглавила "Отель Минск", который входит в состав Управления делами президента Беларуси, в октябре 2016 года.

Н.Толомушова - жена обосновавшегося в 2010 году в Беларуси бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. С тех пор он является гражданином Беларуси и потому считает невозможной свою экстрадицию в Бишкек, как требует нынешняя власть Кыргызстана, пишет издание.

По словам Толомушовой, они вместе с Бакиевым живут с 1995 года. Бывший президент Кыргызстана значительно старше своей второй супруги.

В марте 2017 года Бакиев в интервью "Радио Свобода" признался, что ему и семье выделили участок в 15 соток недалеко от "Минск-Арены". В течение 5 лет строил там дом, а до этого жил в резиденции Александра Лукашенко в Дроздах и платил за коммунальные услуги, свет, воду. "Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за тунеядство тоже не платим: жена работает", - добавил Бакиев.