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Комитет ЖК рассматривает кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366189_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447374-ru.html

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Минтранс и антимонопольный комитет рассмотрят повышение цен авиабилетов

12 сентября 2017, 15:19       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша представили кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана.
Представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев отметил, что, согласно Конституции, глава республики Алмазбек Атамбав предлагает кандидатуру Кулматова на пост председателя НБ КР.
Депутаты задали интересующие их вопросы, в частности про инфляцию, а также о прогнозах в банковском секторе. Также они поинтересовались его образованием, сможет ли он будучи педагогом возглавит такую должность и т.д.
Кулматов, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что укрепление сома будет зависеть от спроса и предложения на рынке. Насчет банковского сектора он сказал, что это достаточно развитый сектор в республике. Для самого Нацбанка стратегическая задача - это интеграция в финансовые процессы ЕАЭС, и главное - подготовка к этому процессу.
Отметим, ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.
Кулматов же после ухода с посла мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.

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