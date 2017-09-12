Комитет ЖК рассматривает кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка

12 сентября 2017, 15:19 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша представили кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана.

Представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев отметил, что, согласно Конституции, глава республики Алмазбек Атамбав предлагает кандидатуру Кулматова на пост председателя НБ КР.

Депутаты задали интересующие их вопросы, в частности про инфляцию, а также о прогнозах в банковском секторе. Также они поинтересовались его образованием, сможет ли он будучи педагогом возглавит такую должность и т.д.

Кулматов, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что укрепление сома будет зависеть от спроса и предложения на рынке. Насчет банковского сектора он сказал, что это достаточно развитый сектор в республике. Для самого Нацбанка стратегическая задача - это интеграция в финансовые процессы ЕАЭС, и главное - подготовка к этому процессу.

Отметим, ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.

Кулматов же после ухода с посла мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.