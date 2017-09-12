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Фотограф выиграл суд о правах на селфи павиана у зоозащитников

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366190_fo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447373-ru.html

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12 сентября 2017, 15:22       Комментарии

Британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл суд у организации PETA. Зоозащитники пытались доказать, что селфи, которое хохлатый павиан по кличке Наруто сделал на фотоаппарат Слейтера, принадлежит обезьяне, а не фотографу. Суд признал, что права на снимок принадлежат британцу, передает Медуза.
PETA и Слейтер заключили соглашение: фотограф будет перечислять организации 25% доходов, полученных с продажи снимка, для защиты среды обитания обезьян. Как говорится в заявлении PETA, дело "селфи обезьяны" заставило весь мир говорить о правах животных и вывело дискуссию на новый уровень.
Слейтер сделал фотографию Наруто в 2011 году на индонезийском острове Сулавеси. Фотограф решил дать обезьянам камеру и посмотреть, что выйдет. Получившиеся снимки вошли в фотокнигу Wildlife Personalities ("Дикие личности"). Селфи улыбающегося павиана Слейтер передал в фотоагентство Caters News.
Спустя несколько лет фотография появилась на "Викискладе". Фонд "Викимедиа" отказался удалять ее, подчеркнув, что снимок принадлежит обезьяне, а не Слейтеру. В 2015 году к делу подключилась PETA. "Медуза" подробно рассказывала о судебном разбирательстве между фотографом и зоозащитниками.

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