Кулматов претендует на пост главы НБ КР. Комитет ЖК поддержал единогласно

12 сентября 2017, 15:40 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, депутаты комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша поддержали кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана.

Представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев отметил, что, согласно Конституции, глава республики Алмазбек Атамбав предлагает кандидатуру Кулматова на пост председателя НБ КР.

В ходе обсуждения глава комитета Нурлан Макеев спросил, не будет ли он с приходом на новую работу увольнять своих замов и глав управлений, так как там команда работает и показывает хорошие результаты. На что Кулматов пообещал, что рушить ничего не собирается, так как это равносильно разрушению экономики страны.

В свою очередь Макеев сказал, что поддерживает его кандидатуру, так как предложил Кулматова на этот пост сам президент и доверил ему правление Национальным банком страны. "Пусть моя поддержка будет авансом для вас", - добавил он.

По окончании вопросов и ответов глава комитета поставил вопрос на голосование и депутаты поддержали его кандидатуру единогласно, а также направили этот вопрос на рассмотрение на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.

Кулматов же после ухода с посла мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.