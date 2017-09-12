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Кулматов претендует на пост главы НБ КР. Комитет ЖК поддержал единогласно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366191_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447372-ru.html

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Д.ф.н. Кусеин Исаев: Я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова

12 сентября 2017, 15:40       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, депутаты комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша поддержали кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка Кыргызстана.
Представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев отметил, что, согласно Конституции, глава республики Алмазбек Атамбав предлагает кандидатуру Кулматова на пост председателя НБ КР.
В ходе обсуждения глава комитета Нурлан Макеев спросил, не будет ли он с приходом на новую работу увольнять своих замов и глав управлений, так как там команда работает и показывает хорошие результаты. На что Кулматов пообещал, что рушить ничего не собирается, так как это равносильно разрушению экономики страны.
В свою очередь Макеев сказал, что поддерживает его кандидатуру, так как предложил Кулматова на этот пост сам президент и доверил ему правление Национальным банком страны. "Пусть моя поддержка будет авансом для вас", - добавил он.
По окончании вопросов и ответов глава комитета поставил вопрос на голосование и депутаты поддержали его кандидатуру единогласно, а также направили этот вопрос на рассмотрение на пленарном заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.
Кулматов же после ухода с посла мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.

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