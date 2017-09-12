Жээнбеков по всем критериям самый достойный кандидат в президенты, считает сопредседатель партии "Замандаш"

12 сентября 2017, 15:00 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Сопредседатель партии "Замандаш-Современник" Жениш Молдокматов в эти дни принимает участие в предвыборной агитации кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова.

На встречах с избирателями Ж.Молдокматов проинформировал, что вокруг С.Жээнбекова объединились более 10 политических партий и 50 общественных организаций.

"Почему мы решили поддержать его? Чем отличается Сооронбай Жээнбеков от других кандидатов? Тем, что он чист, не был замечен в каких-то противоправных деяниях. Во-вторых, он всегда отвечает за свои действия и сдерживает обещания. В-третьих, он очень прост в общении с людьми, с ним чувствуешь себя легко и непринужденно", - отметил Ж.Молдокматов.

По его словам, пора поставить точку в разговорах о делении на север и юг, на роды и кланы. "Такие разговоры ранят меня до глубины души. Мы должны понять, что мы все один народ – кыргызы", - заявил Молдокматов.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>