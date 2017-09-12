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В ОшГУ открылся кыргызско-европейский факультет

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshgu-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447369-ru.html

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12 сентября 2017, 15:05       Комментарии

Ош, 12.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. При Ошском Государственном Университете открыт кыргызско-европейский факультет, где обучают по пяти специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе ОшГУ.
По данным ведомства, кыргызско-европейский факультет открыт совместно с испанским университетом Кадис. В данном факультете обучение полностью проводится на английском языке по пяти специальностям: лингвистика, европоведение, бизнес и менеджмент, международный туризм и юриспруденция.
"На факультеты приняты 119 студентов, для которых открыта возможность пройти стажировку, обмен студентами и обучение в европейских ВУЗах. Руководителем кыргызско-европейского факультета является доцент Мараш оглы Шукри" - сказано в сообщении.

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