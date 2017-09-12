В ОшГУ открылся кыргызско-европейский факультет

12 сентября 2017, 15:05 Комментарии

Ош, 12.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. При Ошском Государственном Университете открыт кыргызско-европейский факультет, где обучают по пяти специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе ОшГУ.

По данным ведомства, кыргызско-европейский факультет открыт совместно с испанским университетом Кадис. В данном факультете обучение полностью проводится на английском языке по пяти специальностям: лингвистика, европоведение, бизнес и менеджмент, международный туризм и юриспруденция.

"На факультеты приняты 119 студентов, для которых открыта возможность пройти стажировку, обмен студентами и обучение в европейских ВУЗах. Руководителем кыргызско-европейского факультета является доцент Мараш оглы Шукри" - сказано в сообщении.