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В Минобразования КР обсудили сотрудничество ученых Кыргызстана и Германии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-minobra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447367-ru.html

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12 сентября 2017, 15:10       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Министерстве образования и науки обсудили возможности взаимодействия кыргызских и немецких ученых по улучшению экологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам директора Департамента науки при МОН КР Абдиманнапа Муратова, главной целью встречи стал поиск возможностей для совместной работы по переработке твердо-бытовых, жидких и газообразных отходов.
"В Кыргызстане имеется 388 свалочных полигонов. Для улучшения экологии в Кыргызстане требуются решения по этим полигонам", - сказал он.
На встрече были презентованы инновационные разработки по переработке отходов и обсуждено партнерство с немецкими учеными.
Как сказал руководитель Европейского исследовательского центра Кельнского университета профессор Мигель Бонганс, они готовы вернуться в Кыргызстан с большой делегацией и заключить договор о сотрудничестве с Департаментом науки МОН КР, который мог был включать проект "Метаболон" в г.Токмок.

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