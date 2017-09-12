В Минобразования КР обсудили сотрудничество ученых Кыргызстана и Германии

12 сентября 2017, 15:10 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Министерстве образования и науки обсудили возможности взаимодействия кыргызских и немецких ученых по улучшению экологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам директора Департамента науки при МОН КР Абдиманнапа Муратова, главной целью встречи стал поиск возможностей для совместной работы по переработке твердо-бытовых, жидких и газообразных отходов.

"В Кыргызстане имеется 388 свалочных полигонов. Для улучшения экологии в Кыргызстане требуются решения по этим полигонам", - сказал он.

На встрече были презентованы инновационные разработки по переработке отходов и обсуждено партнерство с немецкими учеными.

Как сказал руководитель Европейского исследовательского центра Кельнского университета профессор Мигель Бонганс, они готовы вернуться в Кыргызстан с большой делегацией и заключить договор о сотрудничестве с Департаментом науки МОН КР, который мог был включать проект "Метаболон" в г.Токмок.