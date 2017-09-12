Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Комитет ЖК рассматривает кандидатуру Кулматова на пост главы НацбанкаКомитет ЖК рассматривает кандидатуру Кулматова на пост главы НацбанкаВ Минобразования КР обсудили сотрудничество ученых Кыргызстана и ГерманииВ Минобразования КР обсудили сотрудничество ученых Кыргызстана и Германии

Жээнбеков: Задача президента – сохранение и приумножение духовно-культурного наследия народа

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447366-ru.html

Похожие новости

ЦИК: На проведение президентских выборов предусмотрено более 670 млн сомов

Абдырахман Маматалиев поддержал кандидата в президенты Омурбека Бабанова

Жээнбеков по всем критериям самый достойный кандидат в президенты, считает сопредседатель партии "Замандаш"

СЖээнбеков считает, что народу нужна власть с чистой совестью и открытым сердцем

В Оше открылась международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017"

12 сентября 2017, 15:18       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Задача президента – сохранение и приумножение духовно-культурного наследия народа. Об этом во встречи с избирателями в г.Чолпон–Ата заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил важную роль государственного языка в деле сохранения культурных, духовных традиций народа. "За последние четверть века не было такой финансовой поддержки развития государственного языка. Радует, что и представители других национальностей проявляют заинтересованность и желание к изучению кыргызской культуры и языка. Вместе с тем, знание как можно большего количества языков является велением времени. Разумеется, необходимость сохранения статуса официального русского языка не вызывает сомнений. Ведь русский язык – окно в мир", подчеркнул С.Жээнбеков.
Он рассказал о том, что его правительство приняло ряд мер по поддержке культуры. В частности, передало министерству культуры пансионат "Витязь", где могут отдыхать представители культуры.
По словам С.Жээнбекова, в 2016 году впервые за годы независимости были выделены финансовые средства на восстановление и реконструкцию исторических памятников, таких как, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Шах Фазиль" в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, археолого-архитектурный комплекс Башня "Бурана".
С.Жээнбеков подчеркнул важность соблюдения закона об охране исторических памятников.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КРЖээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам СатыгулкызыНадирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум