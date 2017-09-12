Жээнбеков: Задача президента – сохранение и приумножение духовно-культурного наследия народа

12 сентября 2017, 15:18 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Задача президента – сохранение и приумножение духовно-культурного наследия народа. Об этом во встречи с избирателями в г.Чолпон–Ата заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил важную роль государственного языка в деле сохранения культурных, духовных традиций народа. "За последние четверть века не было такой финансовой поддержки развития государственного языка. Радует, что и представители других национальностей проявляют заинтересованность и желание к изучению кыргызской культуры и языка. Вместе с тем, знание как можно большего количества языков является велением времени. Разумеется, необходимость сохранения статуса официального русского языка не вызывает сомнений. Ведь русский язык – окно в мир", подчеркнул С.Жээнбеков.

Он рассказал о том, что его правительство приняло ряд мер по поддержке культуры. В частности, передало министерству культуры пансионат "Витязь", где могут отдыхать представители культуры.

По словам С.Жээнбекова, в 2016 году впервые за годы независимости были выделены финансовые средства на восстановление и реконструкцию исторических памятников, таких как, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Шах Фазиль" в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, археолого-архитектурный комплекс Башня "Бурана".

С.Жээнбеков подчеркнул важность соблюдения закона об охране исторических памятников.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КРЖээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам СатыгулкызыНадирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>