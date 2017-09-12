Энергетики Кыргызстана и России обсуждают перспективы кыргызской энергосистемы

12 сентября 2017, 15:21 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Сегодня на побережье озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата проходит Международный научный семинар имени Ю. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики" и 89-е заседание "Исследование и обеспечение надежности систем энергетики".

В мероприятии принимают участие ученые и научные сотрудники ведущих научно –технических институтов в сфере электроэнергетики, руководители крупных энергокомпаний, производственные специалисты и ветераны отрасли из стран СНГ.

Тематика заседания семинара включает следующие вопросы:

1. Проблемы надежности существующих систем энергетики и практика их решения.

2. Интеллектуальные системы энергетики – новые вызовы с позиций надежности энергоснабжения.

3. Модели и методы исследования и обеспечения надежности современных и перспективных систем энергетики.

4. Проблемы надежности энергоснабжения конечных потребителей энергии.

5. Влияние качества электрической энергии на надежность электроснабжения.

6. Ремонты по техсостоянию: опыт, проблемы, пути решения.

Основным направлением семинара является создание базы по объединению научного и производственного потенциалов. На данном мероприятии технические руководители могут быть ознакомлены с новыми разработками и подходами в управлении техническими процессами в энергетике.

Открывая семинар, председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев рассказал о поставленных задачах по устойчивому развитию кыргызской энергосиситемы об обеспечении растущих внутренних потребностей электрической и тепловой энергией и наращиванию экспортного потенциала.

Международный семинар организован ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" (Кыргызская Республика), Институтом систем энергетики им.Л.Мелентьева (Российская Федерация) и Петербургским энергетическим институтом повышения квалификации Министерства энергетики Российской Федерации.