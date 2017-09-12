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Энергетики Кыргызстана и России обсуждают перспективы кыргызской энергосистемы

Источник:
http://kabar.kg/news/energetik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447365-ru.html

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12 сентября 2017, 15:21       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Сегодня на побережье озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата проходит Международный научный семинар имени Ю. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики" и 89-е заседание "Исследование и обеспечение надежности систем энергетики".
В мероприятии принимают участие ученые и научные сотрудники ведущих научно –технических институтов в сфере электроэнергетики, руководители крупных энергокомпаний, производственные специалисты и ветераны отрасли из стран СНГ.
Тематика заседания семинара включает следующие вопросы:
1. Проблемы надежности существующих систем энергетики и практика их решения.
2. Интеллектуальные системы энергетики – новые вызовы с позиций надежности энергоснабжения.
3. Модели и методы исследования и обеспечения надежности современных и перспективных систем энергетики.
4. Проблемы надежности энергоснабжения конечных потребителей энергии.
5. Влияние качества электрической энергии на надежность электроснабжения.
6. Ремонты по техсостоянию: опыт, проблемы, пути решения.
Основным направлением семинара является создание базы по объединению научного и производственного потенциалов. На данном мероприятии технические руководители могут быть ознакомлены с новыми разработками и подходами в управлении техническими процессами в энергетике.
Открывая семинар, председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев рассказал о поставленных задачах по устойчивому развитию кыргызской энергосиситемы об обеспечении растущих внутренних потребностей электрической и тепловой энергией и наращиванию экспортного потенциала.
Международный семинар организован ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" (Кыргызская Республика), Институтом систем энергетики им.Л.Мелентьева (Российская Федерация) и Петербургским энергетическим институтом повышения квалификации Министерства энергетики Российской Федерации.

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