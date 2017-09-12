Абдырахман Маматалиев поддержал кандидата в президенты Омурбека Бабанова

12 сентября 2017, 15:10 Комментарии

Бывший вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев выступил в поддержку кандитата в президенты Омурбека Бабанова в ходе встречи с жителями села Карамык Чон-Алайского района.

"Многие знают, я родом из Чон-Алая. Мы с Исмаилом Исаковичем поддерживаем Омурбека Бабанова за его реальные действия и сильную личность. Он за короткое время смог сделать реальные реформы. Да, он не успел многого. Но те реформы, которые он начал, в настоящий момент осуществляются государством. Уверен, народ поддержит его как молодого реформатора и чистого политика", - сказал Абдрахман Маматалиев.

Жители села поддержали Омурбека Бабанова, отметив, что намерены голосовать за него на выборах президенты.

Омурбек Бабанов представил жителям села Карамык программу "Путь вперед!", которая состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

* "Новый стиль управления государством"

* "Новая экономика и социальная политика"

* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

* "Безопасная страна"

* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.