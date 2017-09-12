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За ввоз необогащенной муки в КР планируют штрафовать и конфисковывать товар

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366187_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447363-ru.html

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12 сентября 2017, 14:51       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша обсудил поправки в Кодекс об административной ответственности, который направлен на урегулирование ввоза необогащенной муки.
По данным инициатора законопроекта депутата Экмата Байпакбаева, предлагается наделить ряд госорганов правом налагать штраф на импорт необогащенной муки с правом конфискации.
В частности, имеют право на наложение штрафов комиссии ОМСУ и органы здравоохранения, а налоговая служба получит полномочия по рассмотрению административных дел по незаконному ввозу необогащенной муки.
Как уточняется, целью законопроекта является сохранение здоровья и интеллектуального потенциала граждан через расширение доступа населения к обогащенной муке.
Основной причиной снижения производства обогащенной муки местными производителями является импорт и реализация по демпинговым ценам муки хлебопекарной со стороны так называемых "предпринимателей, импортеров" Казахстана, ввозящих муку по фиктивным документам и в обход налогообложения. При этом ввозимая мука не обогащена добавками, поскольку в соответствии с законодательством Республики Казахстан обогащение осуществляется на добровольной основе.
По итогам обсуждения депутаты комитета поддержали данный законопроект во втором чтении.

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