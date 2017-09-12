За ввоз необогащенной муки в КР планируют штрафовать и конфисковывать товар

12 сентября 2017, 14:51 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша обсудил поправки в Кодекс об административной ответственности, который направлен на урегулирование ввоза необогащенной муки.

По данным инициатора законопроекта депутата Экмата Байпакбаева, предлагается наделить ряд госорганов правом налагать штраф на импорт необогащенной муки с правом конфискации.

В частности, имеют право на наложение штрафов комиссии ОМСУ и органы здравоохранения, а налоговая служба получит полномочия по рассмотрению административных дел по незаконному ввозу необогащенной муки.

Как уточняется, целью законопроекта является сохранение здоровья и интеллектуального потенциала граждан через расширение доступа населения к обогащенной муке.

Основной причиной снижения производства обогащенной муки местными производителями является импорт и реализация по демпинговым ценам муки хлебопекарной со стороны так называемых "предпринимателей, импортеров" Казахстана, ввозящих муку по фиктивным документам и в обход налогообложения. При этом ввозимая мука не обогащена добавками, поскольку в соответствии с законодательством Республики Казахстан обогащение осуществляется на добровольной основе.

По итогам обсуждения депутаты комитета поддержали данный законопроект во втором чтении.