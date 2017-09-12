Что с погодой? Прогноз по Кыргызстану на ближайшие 7 дней

12 сентября 2017, 14:42 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. С 13 по 17 сентября осадки на территории Кыргызстана выпадут лишь в горных районах, сообщили корреспонденту Sputnik в Кыргызгидромете.

На этой неделе возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

"Не стоит беспокоиться из-за сегодняшних туч на небе - в среду уже потеплеет. До конца недели похолодания не будет. Дожди ожидаются 18 и 19 сентября - в эти дни температура воздуха немного снизится", - рассказал собеседник.

В Чуйской и Таласской областях на этой неделе ночью будет не ниже +7, днем прогнозируется 23-28 градусов тепла.

В Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях по ночам 10-13 выше нуля, днем +26...+30.

В Иссык-Кульской области ночная температура будет составлять +8...+12, а дневная - 23-26 тепла.

В Нарынской области ночью ожидается +5...+9, в дневное время воздух будет прогреваться до 21-26 градусов.

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