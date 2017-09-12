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Что с погодой? Прогноз по Кыргызстану на ближайшие 7 дней

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447362-ru.html

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По Кыргызстану температура воздуха понизится до 24-26 градусов — прогноз погоды на 13 сентября

12 сентября 2017, 14:42       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. С 13 по 17 сентября осадки на территории Кыргызстана выпадут лишь в горных районах, сообщили корреспонденту Sputnik в Кыргызгидромете.
На этой неделе возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
"Не стоит беспокоиться из-за сегодняшних туч на небе - в среду уже потеплеет. До конца недели похолодания не будет. Дожди ожидаются 18 и 19 сентября - в эти дни температура воздуха немного снизится", - рассказал собеседник.
В Чуйской и Таласской областях на этой неделе ночью будет не ниже +7, днем прогнозируется 23-28 градусов тепла.
В Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях по ночам 10-13 выше нуля, днем +26...+30.
В Иссык-Кульской области ночная температура будет составлять +8...+12, а дневная - 23-26 тепла.
В Нарынской области ночью ожидается +5...+9, в дневное время воздух будет прогреваться до 21-26 градусов.
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