Журналисты из СНГ и Балтии хотят открытия филиалов Sputnik

12 сентября 2017, 14:42 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Журналисты из стран СНГ и Балтии выступили за открытие филиалов международного информационного агентства и радио Sputnik в своих странах, сообщается на сайте Россотрудничества.

Школа молодого журналиста Sputnik работала в Москве с 3 по 7 сентября. Ее организовали Россотрудничество и Sputnik.

Более 30 делегатов программы "Новое поколение" ознакомились с принципами получения и обработки информации в ведущих российских СМИ. На лекциях, мастер-классах и круглых столах разбирались кейсы о технологиях работы современного мультимедийного СМИ, роли новых медиа и SMM в продвижении эксклюзивных материалов.

В рамках визита делегаты посетили МИА "Россия сегодня", где им показали универсальный зал для телемостов с самым современным звукозаписывающим оборудованием и функциональным конструктивом площадки. Журналисты из стран, где еще не открыты филиалы Sputnik, говорили, что в информационном пространстве их государств не хватает такой профессиональной команды и они хотели бы стать ее частью.

Участники встретились с представителями Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ. Молодые журналисты смогли из первых уст узнать о структуре и различных направлениях деятельности ведомства.

Культурная программа визита включала обзорную экскурсию по Москве и посещение Государственной Третьяковской галереи.

Sputnik (sputniknews.com) - международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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