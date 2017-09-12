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Журналисты из СНГ и Балтии хотят открытия филиалов Sputnik

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447361-ru.html

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12 сентября 2017, 14:42       Комментарии

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