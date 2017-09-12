В.Никишина: "Торгово-экономические интересы не должны использоваться для усиления протекционизма"

12 сентября 2017, 14:44 Комментарии

БИШКЕК, 12.09.17. /Кабар/. Евразийская интеграция стала одной из ключевых тем третьего Восточного экономического форума, который прошел 6-7 сентября во Владивостоке (Россия). Обсуждались роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в проекте "Большая Евразия", развитие торговой политики Союза и ее значение для делового сообщества России. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Совместные усилия стран региона по формированию благоприятных условий развития на пространстве большой Евразии в максимальной степени способствуют объединению рынков, поддержке источников роста, которые так востребованы сегодня в условиях продолжающегося замедления мировой экономики и новых тенденций возможного поворота к деглобализации, – отметила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, выступая в панельной дискуссии "Большое Евразийское партнерство – как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее". – Евразийский экономический союз играет весомую роль в этом процессе, находится среди флагманов, продвигающих идеологию сотрудничества для общего развития".

Участники дискуссии обсудили роль региона в мировых интеграционных процессах, развитие внешнеэкономических связей стран ЕАЭС и будущее торгово-экономических отношений в условиях усиления тренда деглобализации и фрагментарной регионализации.

Принимая участие в панельной дискуссии "Ворота России в Азию": Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР", Вероника Никишина обратила внимание на важность координирования двусторонних и многосторонних переговорных треков стран ЕАЭС, а также интеграции Союза в мировую торговую систему с помощью осмысленной торговой политики. Министр ЕЭК особо отметила роль делового сообщества дальневосточного региона в формировании переговорной повестки для соглашений со странами АТР и призвала бизнес активнее участвовать в этом процессе: "Мы видим, что региональный интерес в заключении торговых соглашений очевиден, геолокация дальневосточного региона позволяет рассматривать экспорт как ключевую опору его экономического развития. Нет никакого секрета в том, что весь переговорный процесс должен управляться интересами бизнеса. Это в теории. На практике же переговорщики часто сталкиваются с недостаточным пониманием деловым сообществом такого интереса и запаздыванием коммуникаций".

Министр ЕЭК отметила, что за последний год появились новые тенденции, связанные с изменением приоритетов торговой политики одного из главных игроков в регионе АТР – США. Все чаще в американской риторике употребляется термин "справедливая торговля", который увязывается с возможностью изменения правил торгового регулирования в сторону протекционизма. В связи с одним из последних примеров такой политики – начатым в апреле этого года расследованием по поводу импорта алюминия в США – Вероника Никишина заявила, что это расследование "открыло ящик Пандоры с точки зрения незыблемости существующих правил Всемирной торговой организации".

По итогам дискуссии министр ЕЭК выразила надежду на продолжение развития интеграционной повестки в регионе: "Хочется верить, что торгово-экономические интересы, так или иначе, будут преобладать, и торговые взаимоотношения как в рамках большой Евразии, так и в межрегиональном формате будут направлены на формирование и развитие открытых экономических пространств, в рамках которых совершенствуются условия торговли и инвестиционно-экономического сотрудничества, а не на усиление протекционизма".

На полях форума состоялись двусторонние встречи Вероники Никишиной с министром торговли Республики Корея Ким Хён Джоном и Послом Ирана в РФ Мехди Санаи. Министр ЕЭК также приняла участие в приёме, организованном индийской делегацией с участием министра промышленности и торговли Республики Индии Нирмалы Ситхараман. На встречах стороны обсудили текущий статус торгово-экономических отношений, в том числе перспективы и форматы дальнейшего развития сотрудничества.

По словам Вероники Никишиной, с каждой из стран, с которой обсуждается сотрудничество, предусматривается абсолютно индивидуальный формат договоренностей: от преференциальных соглашений до реализации проектов совместного интереса.