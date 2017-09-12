СЖээнбеков считает, что народу нужна власть с чистой совестью и открытым сердцем

12 сентября 2017, 14:52 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. "Перед вами стоит один из кандидатов в президенты, один из сыновей кыргызского народа. Я бы хотел в открытой и доверительной атмосфере пообщаться с вами. Получить благословение жителей города Балыкчы", - сказал кандидат в президенты КР Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями города Балыкчы в рамках своей предвыборной агитации.

По словам С.Жээнбекова, должность президента – это в первую очередь очень большая ответственность и он прекрасно понимает ее. "Но у меня есть силы, опыт и знания достойно нести этот груз ответственности. Народу нужна власть с чистой совестью и открытым сердцем", - отметил он.

Кандидат подчеркнул, что город Балыкчы является особенным городом – воротами к жемчужине Кыргызстана – озеру Иссык-Куль. Здесь нет деления на нации и роды, так как в этом городе живут переселенцы со всех регионов и даже с других республик, которые переехали в Балыкчы во времена СССР. Например, 2 человека, выживших в Ленинградской блокаде, по сей день живут в городе Балыкчы.

"Балыкчинцы трудолюбивый, работящий народ. Вся страна знает Героев Социалистического Труда Асанбека Далбаева, Асана Мамбеталиева, Намазалы Туменова. В апреле 2010 года среди героев, вышедших на борьбу с семейно-клановым режимом, были и ребята с Балыкчы – Шабданбек Кулакунов, Абдыгерим Бектуров", - сказал С.Жээнбеков.

Он верит, что Балыкчы в силу своего географического положения будет развиваться быстрыми темпами. "Скоро завершится строительство альтернативной дороги Север-Юг, и тогда все дороги из южных регионов будут вести в Балыкчы. Вот тогда город превратится в экономический логистический центр", - отметил кандидат.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КРЖээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам СатыгулкызыНадирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>