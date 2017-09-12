По Кыргызстану температура воздуха понизится до 24-26 градусов — прогноз погоды на 13 сентября

12 сентября 2017, 14:25 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем в отдельных горных районах слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +7...+12

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +21...+26

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +3...+8

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26.