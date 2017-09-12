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По Кыргызстану температура воздуха понизится до 24-26 градусов — прогноз погоды на 13 сентября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447358-ru.html

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12 сентября 2017, 14:25       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем в отдельных горных районах слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +7...+12
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +21...+26
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +3...+8
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26.

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