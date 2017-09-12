Комитет ЖК поддержал создание Единой системы госконтроля алкопродукции

12 сентября 2017, 14:29 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, депутаты комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша в третьем чтении поддержали поправки в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции".

Как сообщается, поправки в закон предусматривают государственное регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции путем создания Единой государственной автоматизированной информационной системы в стране.

Введение указанной системы позволит:

<li>- обеспечить полноту и достоверность учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с возможностью детализации до конкретного производителя, вида, наименования продукции, крепости, объема и другого;</li><li>обеспечить ведение учета импорта спирта и алкогольной продукции с контролем правильности начисления акциза;</li><li>обеспечить учет и контроль акцизных марок;</li><li>производить анализ состояния и тенденций развития производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории КР;</li><li>затруднит и сделает практически невозможным сбыт контрафактной продукции.</li>

Система охватит весь алкогольный рынок от производства до конечного потребителя, что позволит точно и быстро выявлять контрафактную продукцию, ее движение и, соответственно, место производства.

Комитет в третьем чтении одобрил данный законопроект и теперь он будет рассмотрен на пленарном заседании Жогорку Кенеша.