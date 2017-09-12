ДУМК: Паломничество кыргызстанцев в Мекку завершилось благополучно

12 сентября 2017, 14:40 Комментарии

Паломничество кыргызстанецев в Мекку в этом году завершилось благополучно. Об этом "ВБ" сообщили в Духовном управлении мусульман.

В муфтияте рассказали, что с 8 сентября кыргызстанцы начали возвращаться с паломничества. Специальные авиарейсы Саудовская Аравия - Кыргызстан совершаются каждый день, последняя группа паломников прибудет 18 сентября.

В ДУМК отметили, что в отличие от прошлых лет, последнее паломничество обошлось без инцидентов. Верующих сопровождала группа врачей из 13 специалистов. Министерство хаджа Саудовской Аравии организовало два медицинских пункта в гостинице для кыргызстанцев.

"Несмотря на жару, другой климат и другие естественные изменения, в этом году обошлось без инцидентов. Все паломники возвращаются на родину в нормальном состоянии здоровья", - отметили в пресс-службе муфтията.

В этом году паломничество совершили 4 тыс. 585 кыргызстанцев. В прошлом году во время паломничества из-за продолжительной болезни скончались два кыргызстанца.