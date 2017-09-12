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ДУМК: Паломничество кыргызстанцев в Мекку завершилось благополучно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365993_dy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447355-ru.html

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12 сентября 2017, 14:40       Комментарии

Паломничество кыргызстанецев в Мекку в этом году завершилось благополучно. Об этом "ВБ" сообщили в Духовном управлении мусульман.
В муфтияте рассказали, что с 8 сентября кыргызстанцы начали возвращаться с паломничества. Специальные авиарейсы Саудовская Аравия - Кыргызстан совершаются каждый день, последняя группа паломников прибудет 18 сентября.
В ДУМК отметили, что в отличие от прошлых лет, последнее паломничество обошлось без инцидентов. Верующих сопровождала группа врачей из 13 специалистов. Министерство хаджа Саудовской Аравии организовало два медицинских пункта в гостинице для кыргызстанцев.
"Несмотря на жару, другой климат и другие естественные изменения, в этом году обошлось без инцидентов. Все паломники возвращаются на родину в нормальном состоянии здоровья", - отметили в пресс-службе муфтията.
В этом году паломничество совершили 4 тыс. 585 кыргызстанцев. В прошлом году во время паломничества из-за продолжительной болезни скончались два кыргызстанца.

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