Омурбек Бабанов: Мы долго сидели без движения, пора развиваться!

12 сентября 2017, 14:07 Комментарии

Кандидат в президенты Кыргызстаны Омурбек Бабанов начал встречи с жителями Ошской области. Первая встреча прошла в селе Карамык Чон-Алайского района Ошской области.

"Чон-Алай – это историческая местность. Самое важное для нашего народа – это безопасность. Местные жители хотят жить в безопасности, чтобы природные катаклизмы обходили их стороной. Более 700 домов пострадали от недавнего землетрясения. Обещаю, что если вы меня поддержите 15 октября, то восстановлю все ваши разрушенные дома. Ведь именно такая должна быть помощь от государства, иначе, зачем оно нужно?" — сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что все вместе кыргызстанцы должны строить лучшую страну, и с правильным лидером Кыргызстан может стать государством, входящим в 10-ку быстроразвивающихся стран мира.

"Жизнь — это движение. Движение вперед! В мировой истории развитые страны выбирали свой путь – Путь вперед! Мы должны четко заявить – хватить застоя! Пора начать двигаться – пора развиваться. Наша страна стоит на пороге великой дороги, направленной вперед. Государство переживает кризис, оппозицию, борется с трудностями и живет с мыслью: "лишь бы пережить ночь и дожить утра". Пришло время разрушать эти стереотипы. Мы долго сидели без движения, теперь надо развиваться", — призвал кандидат.

Омурбек Бабанов представил жителям села Карамык программу "Путь вперед!", которая состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством"</li> <li>"Новая экономика и социальная политика"</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система"</li> <li>"Безопасная страна"</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"</li> </ul> 1 of 4 Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.