В Джалал-Абадской начали строить погранзаставу и дом для военнослужащих

12 сентября 2017, 13:57 Комментарии

Ош, 12.09.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В сельском округе Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области 9 сентября заложена капсула для строительства новой пограничной заставы. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.

В церемонии закладки капсулы приняли участие вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, первый заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов, заместитель генерального директора ОАО "345 механического завода" Юрий Шавкин.

По данным пресс-службы, вместе с новой пограничной заставой для военнослужащих и их семей будут построен новый двухэтажный дом с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Строительство погранзаставы займёт три с половиной месяца, к концу года погранзастава будет сдана в эксплуатацию.