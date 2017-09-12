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В Джалал-Абадской начали строить погранзаставу и дом для военнослужащих

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447353-ru.html

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12 сентября 2017, 13:57       Комментарии

Ош, 12.09.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В сельском округе Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области 9 сентября заложена капсула для строительства новой пограничной заставы. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.
В церемонии закладки капсулы приняли участие вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, первый заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов, заместитель генерального директора ОАО "345 механического завода" Юрий Шавкин.
По данным пресс-службы, вместе с новой пограничной заставой для военнослужащих и их семей будут построен новый двухэтажный дом с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Строительство погранзаставы займёт три с половиной месяца, к концу года погранзастава будет сдана в эксплуатацию.

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