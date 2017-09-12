Мировая премьера кыргызского фильма "Мунабия" состоится в Корее

12 сентября 2017, 14:03 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Мировая премьера кыргызского фильма "Мунабия" состоится на 22ом Пусанском международном кинофестивале (МКФ) — "Канны Азиатского кино", который будет проходить с 12 по 21 октября в Южной Корее.

Как сообщил ассоциированный продюсер Талант Толобеков, премьера состоится 13 октября в Busan Cinema Center, а также состоятся еще три показа.

Режиссером фильма выступает Таалайбек Кулмендеев. Это полнометражный художественный фильм. Продолжительность фильма 71 минута. Бюджет фильма составил 70 тыс долларов США.

В главных ролях снялись Гульзинат Суранчиева, Мээрим Атантаева, Назым Мендебаиров, Сакен Карабаев и др.

"Мунабия" - это сильный образ красивой, независимой и мудрой женщины, на долю которой выпало немало испытаний, унижений, оскорблений. Мало, кто может сохранить честь и достоинство в условиях тотальной жестокости общества. "Мунабия" - это история любви кыргызских Ромео и Джульетты, хотя герои не юные возлюбленные, а люди в возрасте. Новелла "Мунабия" известного писателя Казата Акматова была награждена литературной общественностью Кыргызстана в конце 70-х годов прошлого столетия как "Лучшее произведение года".