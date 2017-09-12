Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГВ Бишкеке российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГОмурбек Бабанов: Мы долго сидели без движения, пора развиваться!Омурбек Бабанов: Мы долго сидели без движения, пора развиваться!

В Оше открылась международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017"

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447351-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке прошел международный турнир по кулатуу эртаймаш

На Иссык-Куле приняли резолюцию по итогам международного форума омбудсменом

ЦИК аккредитовала 106 международных наблюдателей на выборы президента

В Оше проходит выставка-ярмарка российских ВУЗов

Для кыргызстанцев за рубежом ЦИК открыла 38 избирательных участков

12 сентября 2017, 14:08       Комментарии

Ош, 12.09.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На базе торгового комплекса "Таатан" в городе Ош с 12 по 14 сентября проводится международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017".
На выставке представлена продовольственная продукция, продукты питания, канцелярская продукция, техника, одежда, посуда, мыломоющие средства, бижутерия и другие товары.
Организатором выставки выступил южный департамент торгово-промышленной палаты КР, техническую поддержку оказывает компания "BiExpo", также содействие оказывает мэрия города Ош.
В церемонии открытия выставки-ярмарки приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Марат Шаршекеев, предприниматели и представители бизнес-среды из Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Ирана, Пакистана и других стран.
Градоначальник подчеркнул, что развитие торгово-экономических связей со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья является неотъемлемой составляющей повышения предпринимательского потенциала среди представителей всех сфер бизнеса в городе Ош и южном регионе в целом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум