В Оше открылась международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017"

12 сентября 2017, 14:08 Комментарии

Ош, 12.09.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На базе торгового комплекса "Таатан" в городе Ош с 12 по 14 сентября проводится международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017".

На выставке представлена продовольственная продукция, продукты питания, канцелярская продукция, техника, одежда, посуда, мыломоющие средства, бижутерия и другие товары.

Организатором выставки выступил южный департамент торгово-промышленной палаты КР, техническую поддержку оказывает компания "BiExpo", также содействие оказывает мэрия города Ош.

В церемонии открытия выставки-ярмарки приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Марат Шаршекеев, предприниматели и представители бизнес-среды из Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Ирана, Пакистана и других стран.

Градоначальник подчеркнул, что развитие торгово-экономических связей со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья является неотъемлемой составляющей повышения предпринимательского потенциала среди представителей всех сфер бизнеса в городе Ош и южном регионе в целом.