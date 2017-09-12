Российский Союз Молодежи примет участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

12 сентября 2017, 14:20 Комментарии

БИШКЕК, 12.09.17. /Кабар/. При поддержке Российского Союза Молодежи на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет секция "Молодежное предпринимательство – основной вектор бизнес-сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС". Об этом сообщили в пресс-службе Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Дискуссия объединит представителей молодежного бизнеса и организаций, отвечающих за развитие молодежного предпринимательства, а также успешных бизнесменов из России, Китая, ЮАР, Башкортостана.

Общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) примет участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. При поддержке РСМ будет организована секция, посвященная развитию молодежного предпринимательства.

К дискуссии приглашены: директор Российского центра содействия молодежному предпринимательству Михаил Колтунов, заместитель председателя РСМ, руководитель Российско-китайского бизнес-клуба РСМ Татьяна Селиверстова, директор Стартап Академии Сколково Юрий Митин, председатель правления Китайского Нанкинского научно-технического инкубатора JINCHUANG Лиу Боминь, исполнительный директор бизнес-парка "Гринвуд" Ян Хайи, руководитель молодежной организации Next Generation, координатор молодежной контактной группы БРИКС в ЮАР, представитель Молодежного предпринимательского совета Тебохо Секлохо Мешак и другие.

Модератор секции – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сомодератор – координатор Российско-китайского клуба молодых предпринимателей Иван Абрамов.

Участники дискуссии оценят механизмы поддержки и перспективы развития молодежного предпринимательства в странах ШОС и БРИКС, обсудят наиболее перспективные отрасли развития малого бизнеса. Также эксперты и опытные бизнесмены поделятся информацией о том, как молодым предпринимателям заинтересовать инвестора и найти партнера.

"Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС дает уникальную возможность предпринимателям наладить деловые контакты, необходимые для выхода на новые рынки. Форум также является платформой, где формируются благоприятные условия для ведения бизнеса, а предприниматели могут отстаивать свои интересы. Сегодня торговля между представителями малого бизнеса Южной Африки и их коллегами в других странах БРИКС и ШОС находится на очень низком уровне. В наш планах – дать новый мощный импульс этим отношениям и вывести их на качественно новый уровень.", – прокомментировал участник сессии, предприниматель из ЮАР, Хосе Андре (José Andre), Генеральный директор компании CAB Capital.

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум поддерживают Торгово-промышленная палата РФ и Деловой Совет ШОС.