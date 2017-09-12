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Кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков: Народу нужна власть с чистой совестью и открытым сердцем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447349-ru.html

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12 сентября 2017, 13:53       Комментарии

"Перед вами стоит один из кандидатов в президенты, один из сыновей кыргызского народа. Я бы хотел в открытой и доверительной атмосфере пообщаться с вами. Получить благословение жителей города Балыкчы", - сказал кандидат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями города Балыкчы в рамках своей предвыборной агитации.
По словам Сооронбая Жээнбекова, должность президента - это в первую очередь очень большая ответственность, и он прекрасно понимает ее. "Но у меня есть силы, опыт и знания достойно нести этот груз ответственности. Народу нужна власть с чистой совестью и открытым сердцем", - отметил он.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что город Балыкчы является особенным городом, воротами к жемчужине Кыргызстана - озеру Иссык-Куль. Здесь нет деления на нации и роды, так как в этом городе живут переселенцы со всех регионов и даже с других республик, которые переехали в Балыкчы во времена СССР. Например, 2 человека, выживших в Ленинградской блокаде, по сей день живут в городе Балыкчы.
"Балыкчинцы - трудолюбивый, работящий народ. Вся страна знает Героев социалистического труда Асанбека Далбаева, Асана Мамбеталиева, Намазалы Туменова. В апреле 2010 года среди героев, вышедших на борьбу с семейно-клановым режимом, были и ребята с Балыкчы - Шабданбек Кулакунов, Абдыгерим Бектуров", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
Он верит, что Балыкчы в силу своего географического положения будет развиваться быстрыми темпами. "Скоро завершится строительство альтернативной дороги Север-Юг, и тогда все дороги из южных регионов будут вести в Балыкчы. Вот тогда город превратится в экономический логистический центр", - отметил кандидат.

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