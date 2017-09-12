В Бишкеке российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГ

12 сентября 2017, 14:18 Комментарии

Террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ, заявил заместитель начальника Генштаба России Сергей Истраков по итогам заседания комитета начальников штабов вооруженных сил СНГ, которое проходит в Бишкеке. Об этом сообщает "РИА Новости".

Он рассказал, что на встрече удалось проанализировать итоги сотрудничества стран в военной сфере и согласовать совместные мероприятия на ближайшую перспективу, руководствуясь концепцией военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года.

Истраков отметил, что на заседании активно обсуждали особенности подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиоционной, химической и биологической защиты, "исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии".

"Особое внимание на заседании уделили вопросам дальнейшего развития сотрудничества в рамках объединенных систем военного назначения. Начальники генштабов одобрили пути расширения сотрудничества в области Единой системы государственного радиолокационного опознавания, согласовали основные направления и мероприятия по организации взаимодействия в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, поддержали единые подходы к созданию средств топогеодезической информации.

Участники встречи также обсудили вопросы противодействия международному терроризму, угрозы безопасности государств Центральной Азии", - сообщается в ИА.

При обсуждении итогов Армейских международных игр-2017 было отмечено, что такие состязания способствуют повышению профессионального мастерства военнослужащих, а команды стран СНГ показывают все более высокую полевую выучку. Руководители военных делегаций поддержали дальнейшее развитие АрМИ и расширение географии проведения соревнований.

По итогам заседания подписаны 11 документов, направленных на укрепление военного сотрудничества. По словам Истракова, встреча еще раз показала, что военное сотрудничество стран СНГ имеет хорошие перспективы.