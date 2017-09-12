Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Российский Союз Молодежи примет участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКСРоссийский Союз Молодежи примет участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКСВ Оше открылась международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017"В Оше открылась международная выставка-ярмарка "Юг Экспо 2017"

В Бишкеке российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447346-ru.html

Похожие новости

Российский Союз Молодежи примет участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В Джалал-Абадской начали строить погранзаставу и дом для военнослужащих

В Бишкеке прошел международный турнир по кулатуу эртаймаш

На площади Победы Бишкека погас Вечный огонь

Вечный огонь в Бишкеке отключен из-за утечки газа — Газпром Кыргызстан

12 сентября 2017, 14:18       Комментарии

Террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ, заявил заместитель начальника Генштаба России Сергей Истраков по итогам заседания комитета начальников штабов вооруженных сил СНГ, которое проходит в Бишкеке. Об этом сообщает "РИА Новости".
Он рассказал, что на встрече удалось проанализировать итоги сотрудничества стран в военной сфере и согласовать совместные мероприятия на ближайшую перспективу, руководствуясь концепцией военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года.
Истраков отметил, что на заседании активно обсуждали особенности подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиоционной, химической и биологической защиты, "исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии".
"Особое внимание на заседании уделили вопросам дальнейшего развития сотрудничества в рамках объединенных систем военного назначения. Начальники генштабов одобрили пути расширения сотрудничества в области Единой системы государственного радиолокационного опознавания, согласовали основные направления и мероприятия по организации взаимодействия в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, поддержали единые подходы к созданию средств топогеодезической информации.
Участники встречи также обсудили вопросы противодействия международному терроризму, угрозы безопасности государств Центральной Азии", - сообщается в ИА.
При обсуждении итогов Армейских международных игр-2017 было отмечено, что такие состязания способствуют повышению профессионального мастерства военнослужащих, а команды стран СНГ показывают все более высокую полевую выучку. Руководители военных делегаций поддержали дальнейшее развитие АрМИ и расширение географии проведения соревнований.
По итогам заседания подписаны 11 документов, направленных на укрепление военного сотрудничества. По словам Истракова, встреча еще раз показала, что военное сотрудничество стран СНГ имеет хорошие перспективы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум