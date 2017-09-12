В США родились первые в мире лилигры мужского пола

12 сентября 2017, 13:58 Комментарии

В зоопарке города Виннвуд в американском штате Оклахома родились первые на планете лилигры-мальчики. Эти животные являются на три четверти львом и на четверть тигром. Первые представители этого вида млекопитающих (девочки) родились в 2012 году в зоопарке Новосибирска.

Мать нескольких маленьких лилигров является лигрицей, гибридом между львом-самцом и тигрицей-самкой, а отец - львом, сообщают Вести.ру со ссылкой на UPI.

Некоторые биологи считают, что животные-гибриды более приспособлены к условиям резко меняющегося климата, но другие ученые ставят под сомнение эту точку зрения, так как лигры не встречаются в дикой природе.