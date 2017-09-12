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В США родились первые в мире лилигры мужского пола

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366183_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447345-ru.html

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12 сентября 2017, 13:58       Комментарии

В зоопарке города Виннвуд в американском штате Оклахома родились первые на планете лилигры-мальчики. Эти животные являются на три четверти львом и на четверть тигром. Первые представители этого вида млекопитающих (девочки) родились в 2012 году в зоопарке Новосибирска.
Мать нескольких маленьких лилигров является лигрицей, гибридом между львом-самцом и тигрицей-самкой, а отец - львом, сообщают Вести.ру со ссылкой на UPI.
Некоторые биологи считают, что животные-гибриды более приспособлены к условиям резко меняющегося климата, но другие ученые ставят под сомнение эту точку зрения, так как лигры не встречаются в дикой природе.

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