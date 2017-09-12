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Работница "Тазалыка": Обезглавленный женский труп до сих пор мне снится

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366184_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447344-ru.html

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12 сентября 2017, 14:08       Комментарии

УВД города Оша вручило почетную грамоту работнице МП "Тазалык" Айзаде Нурбаевой за активное сотрудничество с правоохранительными органами. Об этом сообщили в УВД области.
Вчера ГУВД наградило граждан за содействие в установлении и раскрытии преступлений. Среди награждаемых была и сотрудница МП "Тазалык" Айзада Нурбаева, которая обнаружила обезглавленный труп в мусорном баке две недели назад.
"В тот день я как обычно вышла на уборку прикрепленного за мной участка. Собранный мусор бросила в мусорный контейнер, но мое внимание привлекла совершенно новая на вид, но окровавленная сумка. Она было открыта на 10-15 сантиметров, из нее было видно что-то белое и я подумала, что это свинина или курица. Как только открыла сумку полностью, то из нее свисла человеческая нога. Я сильно перепугалась и сразу позвонила в милицию. Смогла прийти в себя только тогда, когда милиционеры оказались рядом. Отойдя от шока, начала плакать и не могла остановиться. После этого еще два дня не могла заснуть, сейчас эта женщина до сих пор мне снится", - рассказала она.
Напомним, 27 августа работники МП "Тазалык" обнаружили в мусорном баке обезглавленный труп женщины. Вскоре по подозрению в убийстве была задержана невестка убитой и родственница невестки. Невестка призналась, что из-за многолетнего конфликта убила свекровь, и для сокрытия следов преступления вместе с сестрой пыталась расчленить труп и скрыть останки в разных частях города. Голова убитой так и не найдена. Сейчас ведется следствие.

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