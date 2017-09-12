Бренд "Made in Kyrgyzstan" как символ успеха

12 сентября 2017, 13:54 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов в своей предвыборной программе ставит перед собой цель увеличить экспорт.

"Мы должны увеличить экспорт товаров собственного производства! Мы ставим еще одну амбициозную цель: увеличение экспорта в Россию не менее чем в 5 раз, в Китай — в 7 раз", — сказал Омурбек Бабанов.

Кандидат призывает уйти от тотальной импортозависимости и превратить бренд "Made in Kyrgyzstan" в символ успеха.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством"</li> <li>"Новая экономика и социальная политика"</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система"</li> <li>"Безопасная страна"</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"</li> </ul> Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.