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Бренд "Made in Kyrgyzstan" как символ успеха

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/brend-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447343-ru.html

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Омурбек Бабанов: Курман айт символизирует торжество добра, нравственной чистоты, милосердия, сострадания и великодушия

12 сентября 2017, 13:54       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов в своей предвыборной программе ставит перед собой цель увеличить экспорт.
"Мы должны увеличить экспорт товаров собственного производства! Мы ставим еще одну амбициозную цель: увеличение экспорта в Россию не менее чем в 5 раз, в Китай — в 7 раз", — сказал Омурбек Бабанов.
Кандидат призывает уйти от тотальной импортозависимости и превратить бренд "Made in Kyrgyzstan" в символ успеха.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
<ul> <li>"Новый стиль управления государством"</li> <li>"Новая экономика и социальная политика"</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система"</li> <li>"Безопасная страна"</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"</li> </ul> Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.

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