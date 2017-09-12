ЕвроМиллионы объявили о проведении нового супер-розыгрыша, на кону €130 миллионов

12 сентября 2017, 13:43 Комментарии

Кыргызстан — в числе стран, граждане которых могут участвовать в тираже.

Супер-тираж панъевропейской лотереи ЕвроМиллионов состоится в ближайшую пятницу, 15 сентября.

Лотерейный сервис TheLotter.com объявил об открытии продажи билетов для участия в легендарном тираже уже в понедельник, 11 сентября.

Самое громкое событие года в Европе, второй в этом году супер-тираж общеевропейской лотереи ЕвроМиллионы состоится 15 сентября. По результатам тиража победитель получит девятизначную сумму в 130 миллионов евро.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один или два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и часто посвящается какому-то значимому событию. Стартовый джекпот супер-розыгрыша на этот раз установлен на отметке €130 миллионов.

Для справки, по результатам прошлого супер-тиража ЕвроМиллионов €100 миллионов достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров "лаки стар". Предыдущий куш супер-розыгрыша сорвал беженец из Косово, который приобрел лотерейный билет в Бельгии.

Могут ли граждане Кыргызстана участвовать в супер-тираже ЕвроМиллионов По правилам европейской лотереи, участвовать в тиражах могут все желающие, вне зависимости от страны проживания. Купить билеты ЕвроМиллионов можно двумя способами. Можно отправиться в одну из 17 европейских стран, чтобы приобрести билет у официального ритейлера при условии, что впоследствии билет не будет вывозиться за пределы Европы. Или приобрести официальный билет лотереи через лотерейный сервис онлайн.

Чем супер-тираж отличается от регулярных тиражей лотереи? Главная особенность супер-тиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с €17 миллионов евро, то джекпот супер-тиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (€190 млн.) со €130 миллионов.

Проведение супер-тиражей EuroMillions стало возможным благодаря взносам специального резервного фонда панъевропейской лотереи. 8,6% от общего дохода каждого тиража ЕвроМиллионов переводятся в общий призовой фонд, и впоследствии из них формируется джекпот супер-розыгрыша.

Иностранцы регулярно побеждают в мировых лотереях Самая громкая победа на сайте TheLotter.com на сегодняший день случилась в июне этого года. Аура Домингез, 65-летняя гражданка Панамы, купила билет американской лотереи Флорида Лото онлайн и сорвала джекпот $30 миллионов. Аура стала единственной победительницей джекпота по результатам тиража в среду 19 июля 2017, а значит, единственной обладательницей $30-миллионного джекпота.

(Эксклюзивное интервью с победительницей. В середине июня этого года пенсионерка из Панамы выиграла $30 миллионов в лотерее США).

Со дня основания в 2002 году сервис thelotter.com помог людям выиграть более $100 миллионов — в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.