Индийская корпорация "Future Group" намерена войти в узбекский рынок

12 сентября 2017, 13:40 Комментарии

Ташкент, 12.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В министерстве внешней торговли Узбекистана на встреча с индийской делегацией во главе с вице-президентом корпорации "Future Group" Эшли Раджаном обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба министерства.

В центре внимания были вопросы расширения узбекского экспорта в Индию бобовых культур и переработанной плодоовощной продукции. Индийская сторона затронула также перспективы их участия в реализации совместных проектов в пищевой промышленности Узбекистана.

Future Group - крупнейшая частная корпорация со штаб-квартирой в г. Мумбаи, образованная в 1994 году, объединяет более 14 наиболее известных сетей гипермаркетов, в т.ч. "Big Bazaar", "Food Bazaar", "EasyDay", "Central", "FoodHall" и др. Имеет более 2500 гипермаркетов и порядка 30 тыс. мелких торговых точек в 240 крупнейших городах Индии с общей площадью 17 млн. кв. м. Общее количество сотрудников - более 36 тыс. Человек. Доход компании по итогам 2016 года составил 3,2 млрд. Долларов США. Ежегодный клиентооборот составляет - 300 млн. человек.