Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЕвроМиллионы объявили о проведении нового супер-розыгрыша, на кону €130 миллионовЕвроМиллионы объявили о проведении нового супер-розыгрыша, на кону €130 миллионовОмурбек Бабанов: Увеличение экспорта в Россию в 5 раз!Омурбек Бабанов: Увеличение экспорта в Россию в 5 раз!

Индийская корпорация "Future Group" намерена войти в узбекский рынок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/indiiskai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447341-ru.html

Похожие новости

Две узбекские компании открыли представительства в Таджикистане

Вклад кыргызских и узбекских поваров в народную дипломатию между народами

Хилари Клинтон не намерена снова баллотироваться в президенты США

Министерство экономики намерено отменить платные лицензии. Есть исключения

В таджикском вузе отличниц намерены поощрять через организацию им свадеб

12 сентября 2017, 13:40       Комментарии

Ташкент, 12.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В министерстве внешней торговли Узбекистана на встреча с индийской делегацией во главе с вице-президентом корпорации "Future Group" Эшли Раджаном обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба министерства.
В центре внимания были вопросы расширения узбекского экспорта в Индию бобовых культур и переработанной плодоовощной продукции. Индийская сторона затронула также перспективы их участия в реализации совместных проектов в пищевой промышленности Узбекистана.
Future Group - крупнейшая частная корпорация со штаб-квартирой в г. Мумбаи, образованная в 1994 году, объединяет более 14 наиболее известных сетей гипермаркетов, в т.ч. "Big Bazaar", "Food Bazaar", "EasyDay", "Central", "FoodHall" и др. Имеет более 2500 гипермаркетов и порядка 30 тыс. мелких торговых точек в 240 крупнейших городах Индии с общей площадью 17 млн. кв. м. Общее количество сотрудников - более 36 тыс. Человек. Доход компании по итогам 2016 года составил 3,2 млрд. Долларов США. Ежегодный клиентооборот составляет - 300 млн. человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум