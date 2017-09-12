Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Джалал-Абадской начали строить погранзаставу и дом для военнослужащихВ Джалал-Абадской начали строить погранзаставу и дом для военнослужащихБренд "Made in Kyrgyzstan" как символ успехаБренд "Made in Kyrgyzstan" как символ успеха

Свыше 150 спортсменов представят Кыргызстан на V Азиатских играх в Ашхабаде

Источник:
http://kabar.kg/news/svyshe-15...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447340-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 6%

Вечный огонь в Бишкеке отключен из-за утечки газа — Газпром Кыргызстан

Лесному хозяйству Кыргызстана исполняется 70 лет

Почему милиция хочет "тормозить" всех подряд — Ибрагимов о кыргызстанской ПМ

Ежегодно в Кыргызстане выращивается около 17 млн саженцев деревьев

12 сентября 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С 17 по 27 сентября в городе Ашхабад (Туркменистан) пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Впервые в истории Азиатских игр в закрытых помещениях примут участие спортсмены из стран Океании, таких как Австралия, Новая Зеландия и т.д.
На Азиатских играх Кыргызстан представит 153 спортсмена по 17 видам спорта: легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, баскетбол 3х3, борьба на поясах алыш, бильярдный спорт, шахматы, спортивные танцы, конный спорт – конкур, футзал, джиу-джитсу, кикбоксинг, казахская борьба кураш, тайский бокс, самбо, таэквондо, национальная туркменская борьба.
Команда Кыргызстана будет выступать под руководством заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбека Арпачиева.
Также на Азиатских играх в составе делегации поедут врачи и массажисты: Тынымсеит Сатаров (врач), Нуршида Иминова (врач) Омуркул Садкеев (массажист), Элнура Токторова (массажист).
На IV Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые прошли в городе Инчхон (Корея) в 2013 году, сборная команда Кыргызстана выступила по пяти видам спорта и заняла 15 место в медальном зачете из 29 сборных команд, сумела завоевать шесть медалей различного достоинства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум