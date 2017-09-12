Свыше 150 спортсменов представят Кыргызстан на V Азиатских играх в Ашхабаде

12 сентября 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С 17 по 27 сентября в городе Ашхабад (Туркменистан) пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Впервые в истории Азиатских игр в закрытых помещениях примут участие спортсмены из стран Океании, таких как Австралия, Новая Зеландия и т.д.

На Азиатских играх Кыргызстан представит 153 спортсмена по 17 видам спорта: легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, баскетбол 3х3, борьба на поясах алыш, бильярдный спорт, шахматы, спортивные танцы, конный спорт – конкур, футзал, джиу-джитсу, кикбоксинг, казахская борьба кураш, тайский бокс, самбо, таэквондо, национальная туркменская борьба.

Команда Кыргызстана будет выступать под руководством заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбека Арпачиева.

Также на Азиатских играх в составе делегации поедут врачи и массажисты: Тынымсеит Сатаров (врач), Нуршида Иминова (врач) Омуркул Садкеев (массажист), Элнура Токторова (массажист).

На IV Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые прошли в городе Инчхон (Корея) в 2013 году, сборная команда Кыргызстана выступила по пяти видам спорта и заняла 15 место в медальном зачете из 29 сборных команд, сумела завоевать шесть медалей различного достоинства.