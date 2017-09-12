Б.Торобаев вышел из соглашения об объединении с К.Ташиевым, А.Келдибековым и А.Мадумаровым

12 сентября 2017, 12:31 Комментарии

"По соглашению я должен был быть представлен как единый кандидат в президенты от трех политических партий "Онугуу-Прогресс", "Ата-Журт Мекенчил" и "Бутун Кыргызстан", - сказал кандидат в президенты Бакыт Торобаев о несостоявшемся объединении трех партий.

В партии сообщили, что политсовет "Онугуу-Прогресса" 11 сентября принял решение приостановить действие соглашения от 6 августа, по которому объединялись политики Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.