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Б.Торобаев вышел из соглашения об объединении с К.Ташиевым, А.Келдибековым и А.Мадумаровым

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447339-ru.html

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12 сентября 2017, 12:31       Комментарии

"По соглашению я должен был быть представлен как единый кандидат в президенты от трех политических партий "Онугуу-Прогресс", "Ата-Журт Мекенчил" и "Бутун Кыргызстан", - сказал кандидат в президенты Бакыт Торобаев о несостоявшемся объединении трех партий.
В партии сообщили, что политсовет "Онугуу-Прогресса" 11 сентября принял решение приостановить действие соглашения от 6 августа, по которому объединялись политики Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.

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