Омурбек Бабанов: Увеличение экспорта в Россию в 5 раз!

12 сентября 2017, 13:35 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов в своей предвыборной программе ставит перед собой цель увеличить экспорт.

"Мы должны увеличить экспорт - товаров собственного производства! Мы ставим еще одну амбициозную цель: увеличение экспорта в Россию не менее чем в 5 раз, в Китай - в 7 раз", - сказал Омурбек Бабанов.

Кандидат призывает уйти от тотальной импортозависимости и превратить бренд "Made in Kyrgyzstan" в символ успеха.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

* "Новый стиль управления государством"

* "Новая экономика и социальная политика"

* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

* "Безопасная страна"

* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.