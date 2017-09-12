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Омурбек Бабанов: Увеличение экспорта в Россию в 5 раз!

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447338-ru.html

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12 сентября 2017, 13:35       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов в своей предвыборной программе ставит перед собой цель увеличить экспорт.
"Мы должны увеличить экспорт - товаров собственного производства! Мы ставим еще одну амбициозную цель: увеличение экспорта в Россию не менее чем в 5 раз, в Китай - в 7 раз", - сказал Омурбек Бабанов.
Кандидат призывает уйти от тотальной импортозависимости и превратить бренд "Made in Kyrgyzstan" в символ успеха.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
* "Новый стиль управления государством"
* "Новая экономика и социальная политика"
* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"
* "Безопасная страна"
* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.

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