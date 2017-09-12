Профессор университета Хоккайдо про ислам и о том, что интересует Японию в ЦА

12 сентября 2017, 13:44 Комментарии

В Токио 31 августа прошел 10 Токийский диалог в рамках Диалога "Центральная Азия плюс Япония". По завершении диалога профессор университета Хоккайдо Томохико Уяма рассказал агентству АКИpress о том, что Японию интересует в Центральной Азии кроме энергоносителей и поделился своим мнением об исламе в ЦА. - Господин Уяма, согласны ли вы с утверждением, что Япония сильно проигрывает Китаю в сотрудничестве со странами Центральной Азии и что Японию интересует в ЦА кроме энергоносителей?

- Центральная Азия - это соседний регион между крупными державами: Россией и КНР. Япония тоже является соседом этих двух стран, поэтому обустраивать нормальные взаимовыгодные отношения это общая задача как для Японии, так и для стран ЦА. Для Японии важно показать свои дипломатические способности в этом регионе и Диалог "Центральная Азия плюс Япония" тоже проводится с этой целью. Этот Диалог начался 13 лет назад и одна из его основных идей - поощрение взаимовыгодных отношений между самими странами Центральной Азии, а Япония имеет такой опыт со странами Юго-Восточной Азии и странами АСЕАН. Создавая Диалог, по крайней мере некоторые дипломаты рассчитывали, что в Центральной Азии будут созданы новые рамки взаимоотношений между самими странами ЦА, и Япония станет катализатором такого сотрудничества. В этом отношении правительство Японии (но я его не представляю, я

независимый эксперт) очень интересует ситуация в этим регионе. Особенно после назначения Шавката Мирзиеева президентом Узбекистана. С ним, мы очень надеемся, транспорт между странами ЦА станет более удобным и разрешатся многие проблемы с водой и границами.

Многие в Центральной Азии считают, что Япония больше всего интересуется энергоносителями. Конечно, нефть и газ важны в любой стране мира, и Япония нуждается в энергоносителях, но в силу географического положения Центральной Азии Японии не совсем удобно транспортировать нефть и газ. Поэтому японские компании участвуют в различных проектах в освоении нефти и газа, особенно в Казахстане и Туркменистане, чтобы увеличивать объем предоставления энергоносителей в мире, но напрямую транспортировать сложно. Поэтому я лично не считаю, что энергоносители это самое главное в японской дипломатии в ЦА. В 1994-95 годы я работал в посольстве Японии в Казахстане. И тогда и сейчас японское правительство очень старается развивать различные отношения со странами ЦА. Японская дипломатия в этом регионе характеризуется многоаспектостью - нас интересует сотрудничество и в экономике, и в политике, и в культуре.

Есть мнение, что Япония конкурирует с Китаем и проигрывает в сотрудничестве с Центральной Азией. Мое личное мнение - сравнивать Японию и Китай в отношении Центральной Азии не совсем верно. Для Китая Центральная Азия очень важный регион: во-первых, сама страна быстро развивается и, чтобы сохранить темп развития, Китай должен наращивать экономические отношения со многими странами, и в первую очередь со своими соседями, к которым относятся страны ЦА. Во-вторых, Китай очень хочет стабилизировать и развивать свой западный регион, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, поэтому для Китая очень важны отношения с соседними с СУАР регионами. Перед Японией такие задачи не стоят. Для Японии страны Центральной Азии важны как дружественные страны, которые поддерживают различные инициативы Японии в ООН и различных международных организациях. Поэтому для Японии не важно иметь такое огромное экономическое присутствие как Китаю, это не стоит как задача. Для стран ЦА присутствие Японии и стран Запада имеет значение как балансирование между Китаем и Россией. И для стран ЦА эти страны должны еще больше стараться привлечь внимание для инвестирования со стороны Японии и стран Запада.

Есть вопрос, который касается моих исследований истории ЦА с современным положением. Этот очень большой вопрос, на который я не могу ответить коротко. Но если сравнить международные отношения конца 19-го начала 20-го века с нынешними международными отношениями, то сейчас страны ЦА стали суверенными государствами. При Царской России народы ЦА должны были постоянно переговаривать с властями России. Сейчас статус ЦА намного выше, и все-таки эти страны на мировой арене являются сравнительно малыми странами, и сейчас снова усиливается тенденция, когда большие державы стараются достичь своих разных целей довольно амбициозно, иногда жертвуя интересами малых стран. И неизменная задача стран и народов ЦА - это иметь и гарантировать для себя достойное место в мире. Эта цель достигается не обязательно легко. Япония является не крупной, а средней державой (middle power), и для того, чтобы Япония сохранила свое достойное место в мире, она должна содействовать развитию малых стран. Это тоже мое мнение независимого эксперта, и для этой цели Диалог "Центральная Азия плюс Япония" очень важен не только для дальнейшего развития ЦА, но и для дипломатии Японии.

- Что вы думаете про ислам в ЦА, станет ли политический ислам альтернативным путем развития?

- По поводу ислама и политического ислама есть много мнений. Интерес к религиям сейчас

довольно большой не только в мусульманском мире. Возрастание интереса к исламу в ЦА это

естественное явление. К сожалению, разные течения политического ислама, которые появились больше полувека назад, связаны с недовольством в отношении к светским правительствам мусульманских стран и в отношении к Западу. В ЦА исторический контекст ислама немного другой, чем на Востоке. В ЦА светская политическая власть имеет более прочную основу и не имеет такой серьезной истории противостояния с Западом в отличие от Среднего Востока, который испытывал историю колониализма западноевропейских стран. Поэтому такая серьезная обстановка с политическим исламом, как в арабских странах, в Центральной Азии не предвидится, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но в силу глобализации и довольно частых интенсивных связей между ЦА и другими мусульманскими странами, а также присутствием рабочих мигрантов из ЦА в России, есть много каналов, которые могут использоваться для распространения политического ислама в ЦА. Поэтому я согласен, что это довольно серьезный вопрос, но не стоит его преувеличивать.

- Как видится ситуация с Афганистаном из Японии?

- Проблема Афганистана это сложная проблема и не думаю, что она быстро разрешится.

Присутствие американских войск в этой стране это вынужденная мера для самой Америки.

Афганская проблема наверное еще очень долго будет стоять, и это потенциально очень большая проблема, особенно для экономики стран ЦА.

Что касается безопасности в Центральной Азии, то и в самом регионе мы слышим мнение, что страны Центральной Азии слабы и не могут защищать себя от внешней угрозы, но в течение 25 лет не было большого конфликта на границах с Афганистаном. Это отчасти из-за того, что Талибан в основном интересуется внутренними проблемами, а не созданием халифата в ЦА. Хотя, конечно, есть цели Исламского государства, они потенциально хотят расширять свое влияние в ЦА, но сейчас сам ИГИЛ находится в критическом положении. Нельзя недооценивать и военную способность стран Центральной Азии, которые совместными усилиями сил ОДКБ и с Россией показывали и показывают, что контролируют и могут защищать свои границы.