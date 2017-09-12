Пьяные за рулем. В Молдовановке автомобиль БМВ съехал с дороги в БЧК

12 сентября 2017, 13:25 Комментарии

11 сентября примерно в 23.30 в селе Молдовановка водитель автомашины марки "БМВ" не справился с управлением, в результате чего транспорт вылетел с дороги и упал в Большой Чуйский канал.

В УПМ ГУВД Чуйской области отметили, что за рулем автомобиля находился мужчина в алкогольном опьянении. В своих показаниях он отметил, что в машине находился один. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели МЧС.

"В настоящее время по этому району работает МЧС. Там водитель находился в нетрезвом состоянии, и он дает показания, как его машина упала в канал. Машина еще не найдена", - сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Чуйской области Тилек Исаев.