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Пьяные за рулем. В Молдовановке автомобиль БМВ съехал с дороги в БЧК

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366161_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447336-ru.html

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12 сентября 2017, 13:25       Комментарии

11 сентября примерно в 23.30 в селе Молдовановка водитель автомашины марки "БМВ" не справился с управлением, в результате чего транспорт вылетел с дороги и упал в Большой Чуйский канал.
В УПМ ГУВД Чуйской области отметили, что за рулем автомобиля находился мужчина в алкогольном опьянении. В своих показаниях он отметил, что в машине находился один. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели МЧС.
"В настоящее время по этому району работает МЧС. Там водитель находился в нетрезвом состоянии, и он дает показания, как его машина упала в канал. Машина еще не найдена", - сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Чуйской области Тилек Исаев.

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