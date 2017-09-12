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"Кумтор" должен перестать быть предметом грязных политических игр — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447335-ru.html

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12 сентября 2017, 13:18       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев встретился с премьер-министром Сапаром Исаков и обсудил новое соглашение по проекту "Кумтор", сообщила пресс-служба главы государства.
Премьер проинформировал президента о результатах переговоров с канадской компанией Centerra Gold Inc, по итогам которых было подписано соглашение. Исаков заявил, что созданы условия для улучшения экологической ситуации в рамках работы рудника и достигнуты договоренности об урегулировании экологических споров.
"Прямой и косвенный экономический эффект для Кыргызстана от нового соглашения может составить около 200 миллионов долларов", - сказал глава правительства.
Отметив особую важность защиты национальных интересов в проекте, президент подчеркнул, что результаты переговоров свидетельствуют об обоюдном стремлении улучшить соблюдение экологических норм на золоторудном месторождении.
"Правительство должно добиться того, чтобы "Кумтор" перестал быть предметом грязных политических игр и фактором дестабилизации, а стал сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и граждан", - сказал Атамбаев.
Согласно договоренности, Centerra Gold Inc. берет на себя обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, прежде всего в акватории Иссык-Куля. В создаваемый фонд развития природы будут единовременно внесены 50 миллионов долларов. При этом ежегодный экологический платеж увеличится с 310 тысяч до 3 миллионов долларов.
Четко определен механизм дальнейшего формирования Фонда рекультивации проекта "Кумтор", средства которого отныне будут размещаться в финансовых учреждениях Кыргызстана и ежегодно пополняться на 6 миллионов долларов (пока не достигнут 69 миллионов).
Также расширяются рамки социального партнерства. Первым результатом станет создание фонда развития онкологической службы Кыргызстана. Канадские инвесторы выделят на его функционирование 10 миллионов долларов.
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