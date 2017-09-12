Для меня были и останутся самыми приоритетными сферы образования и здравоохранения – кандидат С.Жээнбеков

12 сентября 2017, 12:22 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Для меня были и останутся самыми приоритетными сферы образования, здравоохранения, заявил во время встречи с избирателями в г.Чолпон-Ата кандидат в Президенты КР Сооронбай Жээнбеков.

"Я знаю все проблемы преподавателей, так как свою трудовую деятельность начинал с профессии учителя", - сказал кандидат в президенты страны. Как отметил С.Жээнбеков, быть учителем – это очень ответственная и сложная работа. При этом, кандидат в президенты Кыргызстана отметил необходимость ускорения реформ системы образования. Помимо этого, важным вопросом остается – повышение зарплат учителей.

"Существует необходимость продолжить выравнивание уровня зарплаты учителя до среднего уровня по экономике и выравнивания по уровню со странами ЕАЭС, а также повышение стипендиального фонда для студентов педагогических направлений", подчеркнул С.Жээнбеков. "Очень важно оказывать поддержку молодым учителям, создавать им нормальные условия для работы, решать их социальные и бытовые вопросы, решать проблемы с жильем. В этих целях в бытность премьер-министром я особое внимание обращал на вопрос доступности ипотечного жилья для учителей и других бюджетников. В правительстве, которое я возглавлял, рассматривался данный вопрос, и мы вели переговоры с иностранными компаниями для снижения процентных ставок от 7 до 5 процентов и продления срока ипотечных выплат", - рассказал С.Жээнбеков.

По его словам, в 2016 - году было построено 115 школ и детских садов, больниц, объектов культуры. До конца этого года будут сданы в эксплуатацию еще 105 объектов. Будут подключены к Интернету более 700 школ. А до конца следующего года Интернетом будут охвачены все школы республики.

Кроме этого, для обеспечения отдыха учителей правительство СооронбаяЖээнбекова передало министерству образования пансионат "Асыл".

С.Жээенбеков также подчеркнул важность решения вопроса повышения зарплат врачам и другим работникам медицинских учреждений. Он сообщил, что будучи премьер-министром дал поручение решить данный вопрос, изыскать средства. "Врачи играют важную роль в государстве, они стоят на страже здоровья народа. Поэтому самым актуальным остается вопрос - создание достойных, комфортных условий для труда и жизни наших медиков", заявил кандидат в президенты.

С.Жээнбеков отметил, что из-за устойчивого роста экономики, которого добилось его правительство, появились возможности решения вопросов улучшения материального положения учителей и врачей.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>