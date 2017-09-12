Айдай Курманова ушла с поста статс-секретаря Минэкономики

12 сентября 2017, 12:56 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Статс-секретарь Министерства экономики Кыргызстана Айдай Курманова освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сообщается, что Курманова освобождена от должности согласно поданному заявлению. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Сапар Исаков.

Коллективу ведомства об этом сообщил министр экономики Артем Новиков.

По словам министра, он отговаривал не уходить Курманову в это трудное время, но она объяснила, почему приняла такое решение.

"Айдай Эркиновна за многие годы профессионально исполняла обязанности статс-секретаря, вносила предложения по оптимизации деловых процессов, направленных на достижение целей государственного органа, искренне болеет и любит коллектив. Достаточно много сделала для наращивания потенциала Министерства, так как совершенствование и реформирование системы государственной службы, повышение результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих в стране является важным направлением в развитии государственной службы в целом", - сказал он.

Новиков выразив надежду, что и в будущем много горизонтов, разных направлений работы, попросил Курманову далеко не отходить от Министерства экономики, чтобы привлекать в каких-то вопросах, для дальнейшего продвижения инициатив.

В свою очередь, Курманова также выразила благодарность министру, коллективу за поддержку.

"Действительно, за эти 5 лет работы удалось многое сделать, приятно отметить, что первые шаги заложены, надеюсь и верю, что вы будете продолжать работать коллективно, в единстве, не сбавляя позиций, наращивать темпы. В целом, желаю, особенно молодым кадрам, соблюдать этику государственных служащих, неустанного повышения профессионализма, компетентности и роста в решении поставленных финансово-экономических задач", - заключила она.