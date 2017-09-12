В Джалал-Абаде состоится VIII областная спартакиада для ЛОВЗ

12 сентября 2017, 13:05 Комментарии

Ош, 12.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области с 13 по 15 сентября состоится VIII спартакиада для людей с ограниченными возможностями (ЛОВЗ) под девизом "Мы против торговли людьми". Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, спартакиада состоится по 6 видам спорта: шахматы, шашки, поднятие гири, армрестлинг, жим лежа и состязание на колесах. Из личного фонда полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев выделил 100 тыс сомов, также будут разыграны 39 медалей.

В настоящее время в городах, районах и селах проводятся соревнования, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями. Победители местных состязаний примут участие на VIII областной спартакиаде.