Д.ф.н. Кусеин Исаев: Я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова

12 сентября 2017, 13:08 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. "Я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова по нескольким причинам", - заявил экономист, социолог, доктор философских наук Кусеин Исаев на встрече кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова с жителями Иссык-Кульского района.

"Я автор более 45 книг, более 1000 статей. И все они посвящены тому, кем был кыргыз вчера, что он из себя представляет сегодня и какими мы должны стать в будущем. Я хочу объяснить, почему я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. На то есть несколько причин. Во-первых, он из кара-кульджинских настоящих горцев. Во-вторых, он достойный сын уважаемого отца, из многодетной семьи. Их отец - Шарип аксакал уделял очень большое внимание воспитанию своих детей в уважении к другим, каждому дал хорошее образование. Мы, иссык-кульцы, должны поддержать джигита, который достоин быть президентом страны, выросшего среди гор, в многодетной, уважаемой семье, получившего прекрасное образование", - сказал Кусеин Исаев.

Он призвал иссык-кульцев проголосовать за Сооронбая Жээнбекова с гордостью и безо всяких сомнений.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>