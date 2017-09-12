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Д.ф.н. Кусеин Исаев: Я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/d.f.n-kus...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447331-ru.html

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Открыта страничка в Интернете кандидата в президенты Жээнбекова

12 сентября 2017, 13:08       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. "Я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова по нескольким причинам", - заявил экономист, социолог, доктор философских наук Кусеин Исаев на встрече кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова с жителями Иссык-Кульского района.
"Я автор более 45 книг, более 1000 статей. И все они посвящены тому, кем был кыргыз вчера, что он из себя представляет сегодня и какими мы должны стать в будущем. Я хочу объяснить, почему я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. На то есть несколько причин. Во-первых, он из кара-кульджинских настоящих горцев. Во-вторых, он достойный сын уважаемого отца, из многодетной семьи. Их отец - Шарип аксакал уделял очень большое внимание воспитанию своих детей в уважении к другим, каждому дал хорошее образование. Мы, иссык-кульцы, должны поддержать джигита, который достоин быть президентом страны, выросшего среди гор, в многодетной, уважаемой семье, получившего прекрасное образование", - сказал Кусеин Исаев.
Он призвал иссык-кульцев проголосовать за Сооронбая Жээнбекова с гордостью и безо всяких сомнений.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>

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