Объем внешнеторгового оборота за 7 месяцев 2017 года превысил $3 млрд — Нацстатком

12 сентября 2017, 13:14 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. По итогам января-июля 2017 года объем внешнеторгового оборота Кыргызстана составил 3 млрд 340,6 млн долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала начальник управления экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исенкулова.

По ее данным, за первое полугодие 2017 года объем экспорта увеличился на 27,1% и составил 950,5 млн долларов США и на 8,7% увеличились показатели импорта составив 2 млрд 390,1 млн долларов США.

"Рост экспортных поставок повысился за счет увеличения поставок молочных продуктов в 3,4 раза, стекла в 2,3 раза, сухофруктов в 2,3 раза. В то же время наблюдалось снижение вывоза из Кыргызстана транспортных средств на 8%", - пояснила Исенкулова.

Увеличение импорта, согласно ее сообщению, обусловлено увеличением ввоза древесины и древесных изделий в 2,6 раза, фармацевтической продукции на 36,1% , трикотажной одежды на 24,7%, изделий из черных металлов на 18,7%, электрических машин и оборудования на 10,3%.

"Наряду с тем снизился ввоз наземных транспортных средств на 27,3%, сахара и сахарных изделий на 23,1%, масел животного и растительного происхождений на 12,3%", - добавила Исенкулова.

Также специалист отметила, что объем взаимной торговли с государствами-членами Евразийского Экономического Союза в январе-июне 2017 года составил 1,3 млрд долларов и возрос на 14,7% по сравнению с показателями за прошлый год. При этом экспорт товаров в страны ЕАЭС повысился на 32,7%, а импорт на 9,8%.

"Наибольшая доля взаимной торговли Кыргызстана приходится на Россию и Казахстан. В экспорте товаров в Россию увеличился вывоз мужской трикотажной одежды, лука и чеснока, моркови, абрикосов, сухофруктов, а также автомобильных запчастей. В экспорте товаров в Казахстан увеличился вывоз стекла, мужской трикотажной одежды, молока и молочных продуктов, а также электрических машин", - заключила Исенкулова.